В начале выпуска - о трагедии на Камчатке. Там при восхождении на действующий вулкан - Ключевскую...

В начале выпуска - о трагедии на Камчатке. Там при восхождении на действующий вулкан - Ключевскую сопку - погибли 8 туристов. В их числе и наш земляк - Максим Соловьёв из Гусь-Хрустального.Сегодня утром на Ключевской сопке приземлился вертолёт МИ-8 с камчатскими спасателями, которые направились на помощь к выжившим людям. Сотрудники МЧС со скалолазным снаряжением в тяжелейших условиях направились к туристам. Напомним, группа из 12 человек начала восхождение на Ключевскую сопку 3 сентября. Экстремальное приключение обернулось трагедией. На утро понедельника известно о 8 жертвах, из них шестеро погибли в результате падения с высоты. Это туристы из Москвы, Элекстростали, города Камень-на-Оби. Среди жертв трагедии - 34-летний Максим Соловьёв, уроженец Гусь-Хрустального. В последние годы он жил и работал в столице. По данным администрации Камчатского края, организатором тура была компания из Новосибирской области. Следственным комитетом по факту гибели туристов возбуждено уголовное дело.