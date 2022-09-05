6 сентября в 8:59 со станции Владимир отправится первый пригородный поезд с комфортабельными вагонами маршрута Владимир – Тумская. «Каждый вагон оборудован установкой кондиционирования

6 сентября в 8:59 со станции Владимир отправится первый пригородный поезд с комфортабельными вагонами маршрута Владимир – Тумская. «Каждый вагон оборудован установкой кондиционирования воздуха, двумя экологически чистыми туалетными комплексами, системой автоматических сдвижных дверей с сенсорным управлением, а также автоматическими выдвижными подножками и индивидуальными розетками для зарядки мобильных устройств», – рассказали в пресс-службе ГЖД. Поезда 2022