Победители акции Миллион призов смогут использовать выигранные баллы на приобретение билетов в петербургский Мариинский театр. Культурные площадки впервые присоединились к программе.

Победители акции "Миллион призов" смогут использовать выигранные баллы на приобретение билетов в петербургский Мариинский театр. Культурные площадки впервые присоединились к программе.Возможность побывать в Мариинском театре предоставляет один из партнеров акции – агрегатор Zapomni, сообщил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.Необходимо обменять выигранные баллы на сайте ag-vmeste.ru и выбрать агрегатор среди списка партнеров. Промокод можно использовать при покупке сертификата на посещение Мариинского театра, сказал Пищелко в беседе с .В 2022 году партнерами акции "Миллион призов" . Среди них – музей-усадьба "Кусково", музей-панорама "Бородинская битва", Музей истории ГУЛАГа, Московский театр на Таганке, Театр Олега Табакова, Ленком Марка Захарова и другие культурные площадки.Акция "Миллион призов" пройдет для участников дистанционного голосования на выборах муниципальных депутатов Москвы. Разыграют 600 тысяч призов: 100 автомобилей и сертификаты на три, четыре, пять и 10 тысяч баллов. Один балл равен одному рублю.Розыгрыши призов пройдут три дня – 10, 11 и 12 сентября. Для участия необходимо проголосовать онлайн в день выборов муниципальных депутатов до 20:00 накануне каждого розыгрыша.Напомним, что москвичи с 9 по 11 сентября будут выбирать муниципальных депутатов. Голосование состоится во всех районах, кроме Щукина и большей части ТиНАО.