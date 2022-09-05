Прокуратурой города Владимира проведена проверка по вопросу исполнения законодательства о льготном...

Прокуратурой города Владимира проведена проверка по вопросу исполнения законодательства о льготном лекарственном обеспечении.Установлено, что ребенку-инвалиду заявителя, наблюдающемуся в учреждении здравоохранения города с диагнозом «кистозный фиброз» (муковисцидоз), назначен лекарственный препарат с применением небулайзеров, дыхательных тренажеров и масок, а также лечебное питание.Органами системы здравоохранения региона надлежащих мер для обеспечения несовершеннолетнего лекарствами и медицинскими изделиями не принято, сообщила пресс-служба облпрокеуратуры.По результатам проверки прокурор обратился в Октябрьский районный суд г. Владимира суд с требованием об обязании департамента здравоохранения области устранить допущенные нарушения.Благодаря вмешательству прокуратуры маленький пациент обеспечен лекарственными препаратами, лечебным питанием и изделиями медицинского назначения в необходимом объёме.Затраченные ранее на их приобретение денежные средства его родителям возмещены.Фото https://www.pxfuel.com/