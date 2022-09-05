На злоумышленника завели уголовное дело. До суда его отпустили под подписку о невыезде.

Житель Коврова украл в баре у случайного собутыльника мобильный телефон. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В отдел полиции обратился 29-летний мужчина, сообщивший о пропаже телефона. По подозрению в причастности к краже задержан 32-летний местный житель.По версии следствия, ранее не знакомые друг с другом ковровчане распивали спиртное в одном из заведений. Один отошёл, оставив сумку, а второй похитил из неё гаджет, выключил его и покинул бар. Похищенное имущество фигурант продал своим знакомым. Однако полицейские смогли установить местонахождение краденого смартфона.На злоумышленника завели уголовное дело. До суда его отпустили под подписку о невыезде.