Большинство ЖК находятся в престижных районах.

Большинство ЖК находятся в престижных районах.В Москве сконцентрировано множество известных высших учебных заведений, как правило, расположенных в обжитых и активно развивающихся районах. Поэтому поблизости от вузов можно найти интересные новостройки – как для личного проживания, так и для покупки с инвестиционной целью.В 20 минутах езды на общественном транспорте от знаменитого МГУ им. Ломоносова расположен высотный комплекс «» от застройщика Capital Group. В трех 52-этажных небоскребах представлен широкий выбор квартир – от студий площадью 27 кв. м до многокомнатных лотов площадью 206 кв. м.Еще один проект этого же застройщика – ЖК «» – находится рядом с Финансовым университетом. В 24-этажных корпусах предлагаются апартаменты с чистовой отделкой.Ближайший сосед МГИМО – готовый комплекс «» от девелопера «УЭЗ». В домах высотой до 24 этажей представлены квартиры площадью от 38,7 кв. м с лоджиями или балконами.Группа «ПСН» возвела два комплекса рядом с вузами. От квартала «» удобно добираться до МИФИ, а от ЖК «» – до РЭУ имени Плеханова. Оба проекта уже сданы в эксплуатацию.В четырнадцати минутах пешком от МАДИ находится квартал «» от строительной компании «Атлантик». В двух корпусах и высотной башне представлены лоты площадью от 36 кв. м.