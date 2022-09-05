Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительных работ на станциях метро Новаторская и Народное Ополчение.

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительных работ на станциях метро "Новаторская" и "Народное Ополчение".Строительство метро в российской столице идет рекорднымитемпами. Специалисты поддерживают взятый темп, не смотря на возникающиетрудности. Очевидно, что подземка, будучи главной транспортной артерией города,нужна местным жителям как воздух.Сегодня строители возводят одновременно 29 станций наразличных участках метро, причем работы на 27 остановочных пунктах планируетсязавершить до конца 2024 года. Тогда же должны быть введены в эксплуатацию 64,6километров линий и три электрических депо.К примеру, строительство конструкций станции"Новаторская" Троицкой линии метро уже подходит к концу. На данныймомент работы выполнены боле чем на 80%. Подземная остановка расположена вдольЛенинского проспекта, между улицами Новаторов и Академика Пилюгина. Пассажирысмогут спускаться на станцию с помощью эскалаторов.Специалисты уже установили четыре эскалатора. Они такжепродолжают выполнять монолитные работы в северном вестибюле и оборотных тупикахостановочного пункта метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы повопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев."Завершены монолитные работы на платформе станции, натри четверти выполнена укладка бетона в первом (южном) вестибюле, через которыйбудет осуществляться пересадка на станцию “Новаторская” Большой кольцевой линииметро. Установлены четыре эскалатора, ведущие из вестибюля в переход", –отметил заместитель главы столичного региона.Также специалисты приступили к отделке техническихпомещений. Кроме того, они занимаются строительством тоннелей между станциями"Новаторская" и "Вавиловская" Троицкой линии метро.Шестиметровые механизированные буровые комплексы "Светлана" и"Людмила" — совокупно они прошли 93% обоих тоннелей на перегоне.Строительство полным ходом идет и на станции "" будущей Рублево-Архангельской линии метро. Там уже стартовалимонолитные работы. Кроме того, специалисты занимаются разработкой грунта иустройством крепления котлована."В зоне будущих вестибюлей и платформенного участкастанции “Народное Ополчение” продолжаются разработка грунта и устройствокрепления котлована. Эти работы выполнены на две трети. Во втором, северном,вестибюле началось возведение монолитных конструкций", — уточнил АндрейБочкарев.