Владимирское «Торпедо» выиграло у «Динамо» Вологда, забив два мяча в последние минуты матча. «Черно-белые» поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Второго дивизиона России. Матч

Владимирское «Торпедо» выиграло у «Динамо» Вологда, забив два мяча в последние минуты матча. «Черно-белые» поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Второго дивизиона России. Матч получился нервным и напряженным. Обе команды имели моменты для взятия ворот, но футболисты не смогли их реализовать. Серьезную травму получил нападающий владимирцев Никита Андреев, казалось, что без главного голеадора «Черно-белые»