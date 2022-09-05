Максим Соловьев, родившийся в Гусь-Хрустальном, был в числе восьми погибших туристов, сорвавшихся при восхождении на камчатский вулкан «Ключевская сопка». По состоянию на 5 сентября, в

Максим Соловьев, родившийся в Гусь-Хрустальном, был в числе восьми погибших туристов, сорвавшихся при восхождении на камчатский вулкан «Ключевская сопка». По состоянию на 5 сентября, в трагедии на вулкане погибли восемь человек. Изначально говорилось о шести умерших, но заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский сообщил, что еще двое человек замерзли в мокрой одежде. О состоянии