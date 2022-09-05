Сергей Нарышкин и Александр Авдеев также приняли участие в международной патриотической акции...

Сергей Нарышкин и Александр Авдеев также приняли участие в международной патриотической акции "Диктант Победы", он проходит уже в четвертый раз и посвящен теме Великой Отечественной войны.Организаторами диктанта выступила Партия "Единая Россия" и Российское военно-историческое общество. Главной площадкой акции стал Владимирский филиал РАНХиГС. Только в нашем регионе "Диктант Победы" написали более 6 тысяч человек. Свои знания истории страны проверили студенты, активисты молодежных общественных организаций и представители власти. Принять участие в нем мог каждый желающий.Владимир Киселёв, председатель Заксобрания Владимирской области:- Сегодня большое количество жителей нашей страны, начиная от школьников и заканчивая заслуженными ветеранами, сели за парты и написали Диктант Победы, действительно важнейшее событие, наверное, в части патриотического воспитания наших граждан, в первую очередь, молодежи.