В подмосковном Дзержинском произошло возгорание в здании шиномонтажа на улице Энергетиков. Площадь пожара оценивается 800 квадратных метров, сообщает
Жители окрестных домов жалуются на ..
В подмосковном Дзержинском произошло возгорание в здании шиномонтажа на улице Энергетиков. Площадь пожара оценивается 800 квадратных метров, сообщает
Жители окрестных домов жалуются на едкий запах гари. Как отмечает интернет-издание , для тушения огня задействовано семь единиц техники и тридцать человек личного состава.