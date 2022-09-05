В городе Кольчугино прошел первый фестиваль «Звук металла». Праздник посвящен работникам металлургических предприятий. Началом фестиваля стало шествие трудовых коллективов района. В

В городе Кольчугино прошел первый фестиваль «Звук металла». Праздник посвящен работникам металлургических предприятий. Началом фестиваля стало шествие трудовых коллективов района. В акции приняли участие сотрудники более двадцати металлургический производств. Евгений Павлов, корреспондент 6 канала и Наталья Васина, участница шествия – Кольчугино трудовое – Время вперед! Таков девиз фестиваля «Звук металла». В городе металлургов проходит праздничное