Жаркий июльский полдень , на небе ни облачка.
На крыше дома распластавшись в позе морской звезды неподвижно лежат два пожарника ( без сапог ). Кителя и галифе расстегнуты, рядом канистра с пивом.
Вдруг один не открывая глаз, медленно ворочая языком говорит другому:
- Слышь,... Серег ... А я вот все думаю и думаю.... А где бы нам с тобой такую работу найти .... НУ ЧТОБ ... НУ ВАААЩЕ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ ... И ДЕНЬГИ ПЛАТИЛИ ?!!!
Второй также медленно , не поворачивая головы и не открывая глаз:
- Ох , Санек ... и охота тебе ... в такую жару ... языком молоть...
еще анекдот!