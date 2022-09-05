Она приговорена к 2,5 годам условного срока.

В Камешкове заведующая детского сада приговорена к 2,5 годам условного срока. Её признали виновной в превышении полномочий и хищении средств.С июля 2016 по июль 2020 года она незаконно забирала часть зарплаты и стимулирующих выплат работников под предлогом использования средств на нужды учреждения. Педагогам, которые не соглашались отдавать часть денег, женщина угрожала понижением жалования. Всего за четыре года она получила от сотрудников 78550 рублей.Кроме того, с мая по октябрь 2019 года она украла из фонда заработной платы более 31 тысячи рублей при помощи фиктивного трудоустройства работника.На суде обвиняемая признала свою вину. Она возместила ущерб в полном объёме.«При вынесении приговора суд учёл положительные характеристики руководителя, а также наличие смягчающих обстоятельств, в том числе, позицию потерпевших, не настаивающих на строгом наказании подозреваемой», - уточнили в пресс-службе Камешковского районного суда.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.