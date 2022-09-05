В Камешково 54-летнюю заведующую детским садом приговорили к 2,5 годам условно за превышение полномочий и присвоение более 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального

В Камешково 54-летнюю заведующую детским садом приговорили к 2,5 годам условно за превышение полномочий и присвоение более 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СледКома 5 сентября. По версии следствия, с 2016 по 2020 год заведующая выписывала сотрудникам детского сада премии, но затем просила вернуть их и тратила на личные нужды. В сумме