В МО МВД России «Ковровский» обратился 29-летний местный житель, сообщивший о пропаже...

В МО МВД России «Ковровский» обратился 29-летний местный житель, сообщивший о пропаже принадлежащего ему телефона.Мужчина пояснил, что посещал одно из местных увеселительных заведений, в какой-то момент оставил без присмотра сумку, а спустя время обнаружил, что из неё пропал мобильный телефон. Сотрудники уголовного розыска, уточнив обстоятельства, реализовали комплекс оперативных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате по подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 32-летний местный житель, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Установлено, что ранее не знакомые друг с другом потерпевший и фигурант распивали спиртное в баре. В момент, когда первый отошёл, оставив сумку, подозреваемый похитил из неё гаджет, выключил его и покинул заведение. Впоследствии похищенный телефон он реализовал своим знакомым. Местонахождение похищенного имущества было установлено сотрудниками полиции.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело, отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Фото https://vladtv.ru/