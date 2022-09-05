В Муроме начались работы по реконструкции котельной, на которой в январе произошла авария, оставившая десятки домов без тепла почти на неделю. По словам врио губернатора Владимирской

В Муроме начались работы по реконструкции котельной, на которой в январе произошла авария, оставившая десятки домов без тепла почти на неделю. По словам врио губернатора Владимирской области Александра Авдеева, он поставил задачу завершить работы до 20 октября. Здание будет полностью новое, а котлы капитально отремонтированы. Ранее прокуратура Владимирской области установила, что котельную в Муроме эксплуатировали