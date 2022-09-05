Женщина крепкого телосложения устроила стрельбу в подмосковной Балашихе.

Женщина крепкого телосложения устроила стрельбу в подмосковной Балашихе.Об инциденте стало известно из социальных сетей. На кадрах, которые появились в распоряжении интернет-издания , видно, как неизвестная открыла огонь по мишеням из пистолета.Импровизированный тир она устроила около Московского областного перинатального центра. Женщина стреляла по стаканчикам с кофе, пишет .О пострадавших в ходе развлечений неизвестной, пока не сообщается. Как сообщают , есть вероятность, что случившимся могут заинтересоваться правоохранительные органы.