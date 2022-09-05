В Покрове с 5 сентября на трассе М-7 продолжат капремонт, начатый еще летом. Подрядчик заасфальтирует 2 км федеральной автомагистрали. Напомним, что месяц назад ФКУ «Упрдор Москва-Нижний ..

В Покрове с 5 сентября на трассе М-7 продолжат капремонт, начатый еще летом. Подрядчик заасфальтирует 2 км федеральной автомагистрали.Напомним, что месяц назад ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» приостановил работы из-за жалоб и обращений жителей Владимирской области на пробки. Некоторые даже грозились перекрыть дорогу. Вернуться к ремонту планировали осенью, после завершения прокладки участков М-12. Однако ухудшение состояния дороги вынудило Упрдор возобновить ремонт раньше.С понедельника дорожники начнут подготовку временных схем движения транспорта. Работы продлятся до 1 декабря.Объезд организуют через Колокшу – Ставрово – Кольчугино – Александров – Верхние Дворики, а также по региональной дороге Кольчугино – Киржач. Максимальную скорость ограничат до 40 км/ч.