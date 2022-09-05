Сегодня 07-57 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Муромцево в Пионерском...

Сегодня 07-57 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в поселке Муромцево в Пионерском переулке.На момент прибытия к месту подразделений наблюдался дым из дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы разведки очага и тушения пожара. Пожарные не дали огню распространиться по всему дому и ликвидировали горение имущества в квартире на площади 10 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.На пожар привлекалось 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.