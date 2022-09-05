И вновь сентябрь распахнул двери школы МИР. Там школьный звонок прозвенел для 140 учеников. На...
И вновь сентябрь распахнул двери школы МИР. Там школьный звонок прозвенел для 140 учеников. На торжественной линейке побывала наш корреспондент Юлия Шувалова.
Подводка: И вновь сентябрь распахнул двери школы МИР. Там школьный звонок прозвенел для 140 учеников. На торжественной линейке побывала наш корреспондент Юлия Шувалова.
- Я старше на год и пришел мой день, а значит надо бы собрать друзей.
Школа - новая ступенька в жизни каждого ребенка. Для будущих выпускников - это начало подготовки к поступлению в университет. А для первоклассников - время первых открытий. К этому дню они готовились давно и всерьез.
Настя, ученица школы МИР:
- Я всегда мечтала сходить в первый класс. Мне очень нравится учиться в школе МИР.
Дина, ученица школы МИР:
- Я здесь впервые, в новую школу иду. Здесь очень здорово.
Клим, ученик школы МИР:
- Для меня 1 сентября - это день получения знаний для поступления в топовые российские вузы.
Дмитрий Шурыгин:
- Здесь просто потрясающие учителя, уникальная атмосфера. Единение детей, родителей, учителей. Потрясающая культура совершенно.
Сильная академическая база и современный подход к обучению. МИР - школа больших возможностей. Ученики углублено изучают предметы по выбору.
Лада Силина, директор школы МИР:
- Этот год мы назвали "Исследуем. Проектируем. Действуем." Это означает, что в новом учебном году очень много интересных образовательных событий. "Хакатон", который связан с IT программированием, киберспортом. В этом примут участие наши ребята. Причем наша площадка будет работать для ребят всего региона.
В свободное время ребята могут посвятить дополнительному образованию. Направлений несколько: спорт, творчество, цифровая грамотность, роботехника, предпринимательство. Каждый найдет дело по душе.
Вадим Хардин, заведующий кафедры словесности школы МИР:
- Занятия в школе МИР отличаются от обычной школы тем, что у ребят есть выбор. Выбор не только программ обучения: углубленная, базовая, но и выбор в рамках каждого урока. Мы предлагаем ребятам что-то выбирать: тип задания, формы работы.
В школе МИР особое внимание уделяют развитию личностных качеств. Учат детей определять свои сильные стороны, расставлять приоритеты и, самое главное, реализовывать свои мечты.
Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"