И вновь сентябрь распахнул двери школы МИР. Там школьный звонок прозвенел для 140 учеников. На...

И вновь сентябрь распахнул двери школы МИР. Там школьный звонок прозвенел для 140 учеников. На торжественной линейке побывала наш корреспондент Юлия Шувалова.Подводка: И вновь сентябрь распахнул двери школы МИР. Там школьный звонок прозвенел для 140 учеников. На торжественной линейке побывала наш корреспондент Юлия Шувалова.- Я старше на год и пришел мой день, а значит надо бы собрать друзей.Школа - новая ступенька в жизни каждого ребенка. Для будущих выпускников - это начало подготовки к поступлению в университет. А для первоклассников - время первых открытий. К этому дню они готовились давно и всерьез.Настя, ученица школы МИР:- Я всегда мечтала сходить в первый класс. Мне очень нравится учиться в школе МИР.Дина, ученица школы МИР:- Я здесь впервые, в новую школу иду. Здесь очень здорово.Клим, ученик школы МИР:- Для меня 1 сентября - это день получения знаний для поступления в топовые российские вузы.Дмитрий Шурыгин:- Здесь просто потрясающие учителя, уникальная атмосфера. Единение детей, родителей, учителей. Потрясающая культура совершенно.Сильная академическая база и современный подход к обучению. МИР - школа больших возможностей. Ученики углублено изучают предметы по выбору.Лада Силина, директор школы МИР:- Этот год мы назвали "Исследуем. Проектируем. Действуем." Это означает, что в новом учебном году очень много интересных образовательных событий. "Хакатон", который связан с IT программированием, киберспортом. В этом примут участие наши ребята. Причем наша площадка будет работать для ребят всего региона.В свободное время ребята могут посвятить дополнительному образованию. Направлений несколько: спорт, творчество, цифровая грамотность, роботехника, предпринимательство. Каждый найдет дело по душе.Вадим Хардин, заведующий кафедры словесности школы МИР:- Занятия в школе МИР отличаются от обычной школы тем, что у ребят есть выбор. Выбор не только программ обучения: углубленная, базовая, но и выбор в рамках каждого урока. Мы предлагаем ребятам что-то выбирать: тип задания, формы работы.В школе МИР особое внимание уделяют развитию личностных качеств. Учат детей определять свои сильные стороны, расставлять приоритеты и, самое главное, реализовывать свои мечты.Юлия Шувалова, Егор Герасимов "Вести Владимир"