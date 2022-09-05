По словам заявительницы, она оставила коляску в подъезде жилого дома, а спустя время не обнаружила...

По словам заявительницы, она оставила коляску в подъезде жилого дома, а спустя время не обнаружила её. Сумма причиненного ущерба составила более 8 500 рублей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Собинскому району было возбуждено уголовное дело. Установлено, что подозреваемая, 19-летняя местная жительница, похитила коляску для дальнейшей продажи.Фигурантка проверяется на причастность к совершению иных имущественных преступлений.