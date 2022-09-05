Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении жителя Удмуртской Республики, работавшего...

Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении жителя Удмуртской Республики, работавшего на стройке на территории Судогодского района.Установлено, что вечером 31 января прошлого года он со своим знакомым распивал спиртные напитки в бытовке-вагончике на территории СПК «Пионер» в поселке Муромцево. В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее 7 ударов ножом в голову и грудь, от которых тот скончался на месте происшествия, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Вину в совершённом преступлении мужчина признал.Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.Фото https://www.pxfuel.com/