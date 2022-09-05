о пьяной лавочке между мужчинами возник конфликт. Уроженец Удмуртии зарезал своего товарища. От семи ударов ножом тот скончался на месте происшествия.

В Судогде удмурт приговорен к 7,5 годам тюрьмы за убийство собутыльника на Новый год. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Вечером 31 декабря 2021 года знакомые выпивали в бытовке-вагончике на территории СПК «Пионер» в посёлке Муромцево. По пьяной лавочке между мужчинами возник конфликт. Уроженец Удмуртии зарезал своего товарища. От семи ударов ножом тот скончался на месте происшествия.Фигурант признал свою вину. Следующие 7,5 лет жизни он проведёт в колонии строгого режима.