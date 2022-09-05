70-летний мужчина погиб при возгорании в частном доме в деревне Синицыно Судогодского района. Площадь пожара составила 98 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС 5

70-летний мужчина погиб при возгорании в частном доме в деревне Синицыно Судогодского района. Площадь пожара составила 98 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального МЧС 5 сентября. Пламя вспыхнуло ночью, около 2:25 в доме №2. На место выехали пожарные, которые увидели, что огонь охватил дом, нежилое строение рядом и уже перешел на крышу бани. Спасатели оперативно