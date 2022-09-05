Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.

Прокуратура Суздаля встала на защиту прав работников муниципальных учреждений. Подробностями истории поделились в пресс-службе ведомства.Проверка проводилась в «Центре по организации и обеспечению деятельности ОМС», «Службе по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Суздальского района», «Управлении муниципальным имуществом и земельными ресурсами». Выяснилось, что сотрудникам несвоевременно оплачивали отпуск, а также нарушались требования по охране труда.Учреждения получили три представления. На должностных лиц завели административные дела. Материалы переданы в госинспекцию.Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.