Суздальской межрайонной прокуратурой в августе была проведена проверка соблюдения требований...

Суздальской межрайонной прокуратурой в августе была проведена проверка соблюдения требований трудового законодательства в деятельности учреждений и предприятий, подведомственных органам местного самоуправления.Среди них: МКУ «Центр по организации и обеспечению деятельности ОМС города Суздаля»; МКУ «Служба по обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Суздальского района»; МКУ «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами г. Суздаля».В ходе проверки выявлены факты несвоевременной оплаты работнику отпуска и причитающейся компенсации, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.А также нарушения требований законодательства об охране труда, выразившиеся в непроведении специальной оценки условий труда, допуске к исполнению трудовых обязанностей работников без обучения и проверки знаний требований охраны труда, вводного инструктажа. Не было и прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования.По фактам выявленных нарушений межрайонным прокурором руководителям Учреждений внесены 3 представления, которые находятся на рассмотрении.Кроме этого, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Государственную инспекцию труда во Владимирской области.Устранение выявленных нарушений взято межрайонной прокуратурой на контроль.Фото https://www.pxfuel.com/