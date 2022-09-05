По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в регионе ожидаются дожди. Ночью передают похолодание до +5 градусов Цельсия.

Во Владимирской области к выходным потеплеет до +16 градусов. Неделя начнётся с +11. Об этом рассказали в центре «Фобос».Во вторник и среду будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в регионе ожидаются дожди. Ночью передают похолодание до +5 градусов Цельсия.«Осень вступила в свои права, опережая климатический календарь на 20 дней. Прохладная погода сохранится на протяжении большей части сентября», - отмечают метелоологи.Однако в середине месяца возможен приход бабьего лета, когда температура должна подняться до 18-20.