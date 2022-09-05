Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- На ревакцинацию!
Иммунный щит от гриппа и ковида. Во...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- На ревакцинацию!
Иммунный щит от гриппа и ковида. Во Владимире открылись дополнительные пункты вакцинации.
- Премия имени Сперанского
Премия имени легендарного законотворца Сперанского - директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину. Торжественная церемония во Владимире.
- "Выход из тени"
Есть женщины в русском искусстве... Шедевры Русского музея в областном центре.