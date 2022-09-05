Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - На ревакцинацию! Иммунный щит от гриппа и ковида. Во...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- На ревакцинацию!Иммунный щит от гриппа и ковида. Во Владимире открылись дополнительные пункты вакцинации.- Премия имени СперанскогоПремия имени легендарного законотворца Сперанского - директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину. Торжественная церемония во Владимире.- "Выход из тени"Есть женщины в русском искусстве... Шедевры Русского музея в областном центре.