Смотрите в вечернем выпуске программы Вести-Владимир:
- Антиковидный щит
Защитный барьер от...
Смотрите в вечернем выпуске программы "Вести-Владимир":
- Антиковидный щит
Защитный барьер от ковида и гриппа. Жителей областного центра приглашают в пункты дополнительной вакцинации.
- Премия имени Сперанского
Премия имени легендарного законотворца Сперанского - директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину. Торжественная церемония во Владимире.
- Мир возможностей
В расписании есть даже робототехника. В какой школе региона дети сами выбирают предметы для изучения?