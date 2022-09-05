Смотрите в вечернем выпуске программы Вести-Владимир: - Антиковидный щит Защитный барьер от...

Смотрите в вечернем выпуске программы "Вести-Владимир":- Антиковидный щитЗащитный барьер от ковида и гриппа. Жителей областного центра приглашают в пункты дополнительной вакцинации.- Премия имени СперанскогоПремия имени легендарного законотворца Сперанского - директору Службы внешней разведки Сергею Нарышкину. Торжественная церемония во Владимире.- Мир возможностейВ расписании есть даже робототехника. В какой школе региона дети сами выбирают предметы для изучения?