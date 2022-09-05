В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника состоялось вручение премии имени Михаила Сперанского. Одна из задач подобных торжеств – дань памяти уроженцу села Черкутино. Выходец

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника состоялось вручение премии имени Михаила Сперанского. Одна из задач подобных торжеств – дань памяти уроженцу села Черкутино. Выходец из низов, Сперанский смог привлечь внимание императора Александра I и возглавил его реформаторскую деятельность. Впоследствии Михаил Михайлович сделал то, что не смог ни один юрист – сыграл важнейшую роль в систематизации законов Российской