Ближе всего к окончанию ремонтных работ - Камешковский, Муромский, Судогодский районы и город...

Ближе всего к окончанию ремонтных работ - Камешковский, Муромский, Судогодский районы и город Ковров.В этом году на строительство и модернизацию котельных, ремонт теплосетей, водопроводов, труб канализации и линий электропередач направили три с половиной миллиарда рублей. Завершены работы на проблемных участках тепловых магистралей в Муроме, Гусь-Хрустальном, ремонты заканчиваются в Петушках и Киржаче. Из 184 котельных "Владимиртеплогаза" в области готовы к зиме 133. На всякий случай подготовлены резервные схемы. Добавлю, что по правилам отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже восьми градусов в течение пяти суток.