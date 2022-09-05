Предлагается учитывать статистику при принятии решений о мерах господдержки.

Владимирская область заняла первое место в ЦФО в рейтинге «Экология, кадры, государство». Об этом сообщил полпред Президента РФ Игорь Щёголев во время визита в регион.«Экономика страны «дозрела» до избирательного отношения к инвестору. Работа с ним – это всегда ожидание отдачи. Сейчас предлагается сместить господдержку в сторону ответственного бизнеса, который, развиваясь сам, тянет за собой целые территории», - подчеркнул он.Полпред добавил, что уровень ответственности компании при реализации проектов измеряется единой концепцией - ЭКГ (экология, кадры, государство).Экология – как компания заботится об окружающей среде. Кадры – какие условия создаёт для сотрудников. Государство – как участвует в достижении национальных целей и задач.«Рейтинг задуман для того, чтобы оценить организации, которые сами смогут увидеть, какие из них в большей степени имеют право на предпочтение со стороны государства при распределении льгот и субсидий. Мы провели оценку компаний ЦФО. Владимирская область заняла первое место», – отметил федеральный чиновник.Александр Авдеев подчеркнул, что рейтинг владимирских промышленников в среднем не менее 80%.Полпредство предлагает учитывать статистику при выделении предприятиям господдержки. Для бизнеса это может стать хорошим стимулом заботиться об окружающей среде, рабочих и участвовать в развитии страны.