Мероприятие якобы не имело отношения к утверждённой мэрией программе. Инициатива исходила от руководства стадиона.

Власти Коврова открестились от . Об этом сообщают коллеги из изданияМероприятие на «Мотодроме» не имело отношения к утверждённой мэрией программе. Инициатива исходила от руководства стадиона.«За две недели до события мы подробно рассказывали о бесплатной программе и её участниках. Путаница возникла из-за того, что на арене одновременно провели коммерческий концерт», – уточнили в мэрии.Звучит складно, но сам мотодром является муниципальным учреждением, подотчётным горадминистрации. Очевидно, что чиновникам следовало предупредить горожан о стоимости входного билета. При этом именно со стадиона в праздничный день запускался вечерний салют, что гарантировало посещаемость платного концерта с артистами из 90-х.Напомним, что основной концерт в День 244-летия с даты основания города-оружейников прошел в парке Дегтярева. Для ковровчан выступил известный гитарист Марко Мендоса.