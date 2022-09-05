Для горожан и гостей Владимира предусмотрены стоянка, гардероб, бесплатное питание.

Во Владимире 10 сентября в 9:30 стартует шестой полумарафон «Золотые ворота». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.«Участников ждут точки с освежающими и прохладительными напитками, музыкальные площадки с диджеями, фотозоны, зоны отдыха. После забега детей пригласят на интересные мастер-классы, бесплатные батуты и к аниматорам. На территории стартового городка будет работать детская комната», - анонсируют мероприятие городские власти.Спортсмены отправятся на дистанции: 300 и 600 метров, а также 3, 10 и 21 километр. Принять участие могут все желающие, начиная с четырёх лет. Для горожан и гостей Владимира предусмотрены стоянка, гардероб, бесплатное питание.Справки по телефонам: +7 (4922) 54-53-89, +7 (4922) 53-33-33.