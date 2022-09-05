Октябрьский районный суд Владимира обязал власти исправить ситуацию.

Во Владимире ребенка-инвалида не обеспечили медицинскими изделиями. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Юному пациенту поставили диагноз «кистозный фиброз» (муковисцидоз). Врач назначил препарат с применением небулайзеров, дыхательных тренажеров и масок, а также специальное питание. Однако владимирец так и не получил необходимые лекарства и медоборудование.Октябрьский районный суд Владимира обязал департамент здравоохранения исправить ситуацию.«Благодаря вмешательству прокуратуры ребенок получил все неободимое, а деньги, затраченные на покупку медикаментов, родителям компенсировали», - резюмировали в ведомстве.