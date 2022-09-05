Судя по «Яндекс Картам», к 19 часам движение на участке нормализовалось.

Во Владимире на пересечении проспекта Ленина и улицы Верхняя Дуброва после ДТП с автобусом образовалась большая пробка. Общественный транспорт столкнулся с «Ладой Веста».﻿По информации УМВД, машины получили механические повреждения. Пострадавших нет. Авария произошла около 15 часов. В результате происшествия автобус №23 перекрыл проезжую часть.Ещё одно ДТП владимирцы зафиксировали у площади Победы, где легковушка врезалась в микроавтобус.В результате на отрезке от Казанской церкви и до перекрёстка с Верхней Дубровой образовался затор. Судя по «Яндекс Картам», к 19 часам движение на участке нормализовалось.