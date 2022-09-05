Во владимирских Палатах прошла торжественная церемония вручения всероссийской правовой премии имени...

Во владимирских Палатах прошла торжественная церемония вручения всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского. В этом году ровно 250 лет со дня его рождения. Лауреатом 2022 года стал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Подробности у Александра Сыпченко.Юбилейную, десятую премию имени Михаила Сперанского вместе с главой региона Александром Авдеевым вручает Павел Крашенинников, председатель Ассоциации юристов России. Обладателем награды в этом году стал председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин. Традиция ежегодного вручения премии легендарного законотворца и ближайшего сподвижника Александра Первого, уроженца села Черкутино Владимирской губернии, символизирует неразрывную связь поколений российских юристов, стремление сохранить лучшие традиции отечественного права.Сергей Нарышкин, председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ, обладатель премии имени Сперанского:- Сперанский глубоко интересовался и изучал отечественную историю и умел извлекать из нее уроки. И самый титанический труд по кодификации законов Российской империи вполне справедливо назвать историческим.Сперанский прошел путь от семинариста до создателя первого свода законов Российской империи. Он действовал вплоть до 1917 года. В мировой истории этот невероятный подвиг сравнивают с вкладом императора Юстиниана, который в 6 веке провел систематизацию римского и византийского права. После торжественной церемонии Сергей Нарышкин и Александр Авдеев возложили цветы к Мавзолею другого выдающегося деятеля Российского государства - князя Дмитрия Пожарского в Спасо-Ефимиевом монастыре в Суздале. Национальный герой, один из руководителей Народного ополчения, которое освободило Москву, был погребен в родовой усыпальнице. Восстановленный на народные средства Мавзолей Пожарского - его открыли в 2009-ом - стал символом общей памяти и единения.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Страна находится в сложном периоде, когда требуется единение людей, единение в понимании истории, принятии собственных решений, независимых, и черпать это можно как раз по страницам Михаила Михайловича Сперанского, по страницам истории Дмитрия Пожарского, по страницам истории Владимиро-Суздальского княжества.Именно на Владимирской земле истоки нашей государственности и культуры, отметил Сергей Нарышкин. А уроки прошлого - всегда фундамент будущего.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”