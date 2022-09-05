Дорогой тюнинг, креативная роспись или первозданная классика. Владельцы антикварных автомобилей и мотоциклов готовы на любые модификации, чтобы затмить друг друга. На выставке в центре

Дорогой тюнинг, креативная роспись или первозданная классика. Владельцы антикварных автомобилей и мотоциклов готовы на любые модификации, чтобы затмить друг друга. На выставке в центре Владимира показали больше 50-ти раритетных мотоциклов и автомобилей. Среди них Харлей Дэвидсон, Бьюик Ревьера 69-го года, отечественная 24-я Волга и другая техника. Андрей Лосев приехал на американском пикапе марки Додж. Свою