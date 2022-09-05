В Ленинском районе города Владимира облагородили пруд и строят спортивную площадку. Работы ведутся...

В Ленинском районе города Владимира облагородили пруд и строят спортивную площадку. Работы ведутся в рамках реализации Народной программы.Несколько лет назад Платоновский пруд в районе улицы Казарменной был больше похож на лужу. Вода была покрыта ряской, из водоема практически исчезла рыба.Марина Васина, жительница г. Владимира:- Территория, конечно, была заросшая. Мы даже не могли здесь ни погулять, ни пройтись. Очень было все загажено, конечно, честно сказать.Жители ближайших домов решили привести территорию в порядок. Инициативную группу возглавил Депутат Горсовета от «Единой России» Роман Мусихин. По просьбе активистов пруд очистили от мусора, обустроили пешеходную дорожку, облагородили пространство вокруг водоема, высадив мелколиственные липы и кустарники.Владимир Мусатов, житель г. Владимира:- Сейчас пруд, конечно, имеет более хороший вид. Он обустроен. Поставлено освещение даже. Вон там мостик очень красивый сделан. Чистота, порядок стал. Лавочки поставили. Можно посидеть, отдохнуть возле пруда, полюбоваться утками.В этом году недалеко от пруда решили создать пространство для занятия уличной гимнастикой. Это должно мотивировать людей больше внимания уделять спорту и здоровому образу жизни, уверен Роман Мусихин.Роман Мусихин, депутат горсовета:- Ставим сейчас площадку воркаут. Это для подростков, чтобы подростки могли в этом округе на этой территории заниматься спортом. Турники, брусья, такие многофункциональные спортивные элементы.В планах - уложить на площадке резиновое покрытие и построить пирс. Чтобы обновленное пространство стало центром притяжения не только для жителей ближайших домой, но и для всего района.Максим Калашников. «Вести-Владимир»