В Ленинском районе города Владимира облагородили пруд и строят спортивную площадку. Работы ведутся...
В Ленинском районе города Владимира облагородили пруд и строят спортивную площадку. Работы ведутся в рамках реализации Народной программы.
Несколько лет назад Платоновский пруд в районе улицы Казарменной был больше похож на лужу. Вода была покрыта ряской, из водоема практически исчезла рыба.
Марина Васина, жительница г. Владимира:
- Территория, конечно, была заросшая. Мы даже не могли здесь ни погулять, ни пройтись. Очень было все загажено, конечно, честно сказать.
Жители ближайших домов решили привести территорию в порядок. Инициативную группу возглавил Депутат Горсовета от «Единой России» Роман Мусихин. По просьбе активистов пруд очистили от мусора, обустроили пешеходную дорожку, облагородили пространство вокруг водоема, высадив мелколиственные липы и кустарники.
Владимир Мусатов, житель г. Владимира:
- Сейчас пруд, конечно, имеет более хороший вид. Он обустроен. Поставлено освещение даже. Вон там мостик очень красивый сделан. Чистота, порядок стал. Лавочки поставили. Можно посидеть, отдохнуть возле пруда, полюбоваться утками.
В этом году недалеко от пруда решили создать пространство для занятия уличной гимнастикой. Это должно мотивировать людей больше внимания уделять спорту и здоровому образу жизни, уверен Роман Мусихин.
Роман Мусихин, депутат горсовета:
- Ставим сейчас площадку воркаут. Это для подростков, чтобы подростки могли в этом округе на этой территории заниматься спортом. Турники, брусья, такие многофункциональные спортивные элементы.
В планах - уложить на площадке резиновое покрытие и построить пирс. Чтобы обновленное пространство стало центром притяжения не только для жителей ближайших домой, но и для всего района.
Максим Калашников. «Вести-Владимир»