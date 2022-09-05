За минувшие сутки в регионе официально подтвержден 371 новый случай коронавируса. В облздраве...

За минувшие сутки в регионе официально подтвержден 371 новый случай коронавируса. В облздраве призывают задуматься о вакцинации и ревакцинации. В минувшие выходные во Владимире открылись дополнительные прививочные пункты. Репортаж Марии Платанюк.- 36 и пять. Информация о сделанной прививке придет на Госуслуги.Без очередей и предварительной записи любой желающий может поставить "защиту" от ковида. Фельдшер Елена Аверьянова объясняет: необходимы паспорт, полис, СНИЛС. Впереди - и медицинский осмотр.Елена Аверьянова, заведующая фельдшерским здравпунктом, фельдшер поликлиники № 2 г. Владимира:- В наличии у нас прививка от ковида «ГамКовидВак-Спутник V» - двухкомпонентная. Но, по новому приказу Минздрава, мы можем сделать 1 компонент, и это будет считаться ревакцинацией.Новый пункт вакцинации в Гастромаркете на Студеной будет открыт каждую субботу. С 11 утра до двух часов дня. Одной из первых на прививку пришла Анна Куликова.Анна Куликова, журналист, жительница г. Владимира:- Я делаю прививку уже третий раз от коронавируса. Каждый год делаю прививки от гриппа. Никогда меня прививки не подводили, ни от гриппа, ни от коронавируса. Я считаю, что в этих вопросах нужно опираться на свой личный опыт и на рекомендации врачей.А представитель департамента здравоохранения Елена Масленникова решила защититься от гриппа.Елена Масленникова, главный внештатный специалист по взаимодействию с институтами гражданского общества департамента здравоохранения Владимирской области:- Мы 2 недели назад всем департаментом, всем коллективом привились от коронавируса. Сегодня я привилась от гриппа. Считаю, что это правильно. Это действительно необходимо. Когда я болела, я болела достаточно легко, я думаю, что прививка помогла. Мои родственники болели очень тяжело, те, которые не привились.Если нет противопоказаний, одновременно можно сделать 2 прививки. От ковида и гриппа. Иммунизация, уверен Виталий Глебов, это всегда "ПРО ответственность".Виталий Глебов, представитель "Гастромаркета":- Мы еще год назад открывали пункт вакцинации. Мое мнение - это максимально важно и для города в целом. Так как это удобное пространство, оно для всех. Мы положительно к этому относимся. И даже больше скажу, мы всех сотрудников прививали.Документы вовсю заполняют и желающие вакцинироваться в гипермаркете "Лента". Медикам выделили просторное помещение.Анастасия Ермилова, фельдшер поликлиники №1 г. Владимира:- Приходят по двое, муж-жена. Бабушки с дедушками. То есть семьи, со взрослыми детьми приходят. Все хотят сделать сразу 2 прививки. И от ковида, и от гриппа.Ирина Олеговна:- Нужно занимать, я считаю, высокосоциальную позицию. Дистанция, все меры. Если заболел, не нужно идти на работу.А это "прививочный форпост" в Восточном районе. Пункт массовой вакцинации в "Глобусе". Инна Анатольевна приехала специально из Коврова.Инна Хлыбова, жительница г. Коврова:- Потому что пожилые, надо себя обезопасить. Я узнала по телевидению, что в "Глобусе" делают прививки.Валентина Шумова подчеркивает: только с мая 2021-ого года в этом пункте прививки от коронавируса сделали почти 14 тысяч человек.Валентина Шумова, заведующая территориальной поликлиникой больницы №5 г. Владимира:- На сегодняшний день у нас уже привилось с утра 27 человек от ковида и 18 человек от гриппа. На вакцинацию мы приглашаем, везде информацию даем.В ближайшее время в областном центре появится и четвертый пункт вакцинации вне медучреждений. В планах облздрава - разместить его в одном из зданий Центрального парка Владимира.Мария Платанюк, корреспондент:- По оценке специалистов, эпидемическая ситуация во Владимирской области напряженная. Для поддержания коллективного иммунитета - нашей "общей брони" от ковида - прививка необходима. По официальным данным, ревакцинацию от коронавируса уже прошли свыше 143 тысяч жителей Владимирской области.Мария Платанюк, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"