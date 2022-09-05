Проезд будет затруднён с 0:00 до 5:00 в зоне строительства развязки с М-12.

Во Владимирской области ночью 7 сентября временно ограничат движение на 114-ом км трассы М-7. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Проезд будет затруднён с 0:00 до 5:00 в зоне строительства развязки с М-12. АО «Стройтрансгаз» будет производить демонтаж четырёх металлических рам.«Дорогу сузят, максимальная скорость – 40 км/ч. Для безопасного проведения работ движение четыре раза остановят на период не более часа», - уточнили в ФКУ.Объехать участок можно через Ставрово, Кольчугино, Киржач и Покров с выходами на федеральную автомагистраль на 103 и 165 километрах.