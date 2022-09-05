В 2023 году планируется ввести в сельхозоборот 25 тысяч га угодий.

В 2023 году во Владимирской области в сельхозоборот должно быть введено не менее 25 тысяч гектаров земель. Задачу главам районов поставил Александр Авдеев.Директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов сообщил, что в 2022 году посевные площади составили 283,9 тысяч га. Порядка 200 тысяч га сельхозугодий заброшено.«На 1 сентября зерновые культуры обмолочены на площади 78 тысяч га (84%). Зерна в бункерном весе намолочено 195 тысяч тонн. Наибольшую урожайность показали Суздальский, Муромский и Юрьев-Польский районы», - добавил госслужащий.«На следующий год ставлю задачу ввести в оборот не менее 25 тысяч га земель», – обратился к подчинённым врио губернатора.В течение двух ближайших недель главы районов представят планы ввода невостребованных территорий в оборот.