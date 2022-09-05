Региональная служба занятости приняла участие в выставке достижений промышленности Владимирской области в центральном парке культуры и отдыха города Владимира.

Региональная служба занятости приняла участие в выставке достижений промышленности Владимирской области в центральном парке культуры и отдыха города Владимира. Мероприятие состоялось в рамках Владимирского промышленно-инвестиционного конгресса с участием временно исполняющего обязанности Губернатора области Александра Авдеева и полномочного представителя Президента России в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева.На стенде «Работа России» Владимирцы могли подобрать подходящую работу, пройти профессиональное тестирование и получить рекомендации от психолога.По словам Андрея Григорьева, директора Департамента труда и занятости населения Владимирской области, современная служба занятости значительно расширила свои возможности. «Мы выступаем как многофункциональный центр. Безработным не только окажут государственные услуги, предусмотренные Законом о занятости, но и совершенно бесплатно предоставят целый комплекс дополнительных сервисов: помогут составить резюме, организуют очное и онлайн-собеседование, проконсультируют о положенных выплатах и многое другое. Всего в регионе соискателям и работодателям в сфере содействия занятости доступно более 40 сервисов и услуг», - подчеркнул Андрей Григорьев.