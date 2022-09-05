Накануне вечером, в 20-35, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке...

Накануне вечером, в 20-35, поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Городищи Петушинского района.Пожарные подразделения выехали на улицу Советскую. Оказалось, что загорелся электрощиток в подъезде. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание при помощи огнетушителя. Погибших и пострадавших нет, из подъезда эвакуировано 15 человек. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 9 человек личного состава, в том числе от воинской части п. Городищи 1 единица техники, 5 человек, сообщили в пресс-службе МЧС.Причины происшествия устанавливаются.Фото: 33.mchs.gov.ru/