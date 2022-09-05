Специалисты Россельхознадзора обследовали 17 участков площадью свыше 228 га.

Во Владимирской области 103 гектара сельхозугодий заросли сорняками. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.Специалисты ведомства обследовали 17 участков площадью свыше 228 га, расположенных в Ковровском и Суздальском районах. Шесть из них (125 га) используются для нужд сельского хозяйства. Оставшиеся - заросли деревьями и кустарниками. На двух обнаружены незаконные свалки мусора.Собственникам и арендаторам земель направят предостережения с призывом привести территории в порядок.