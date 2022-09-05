До конца года подрядчики сдадут еще 28 объектов.

Во Владимирской области благоустроили 53 двора и 21 общественное пространство. Работы завершены в девяти муниципалитетах.Как рассказала директор департамента ЖКХ Елена Семёнова, все мероприятия по проекту «Комфортная городская среда» выполнены в Гороховце, Камешкове, Костерёве, Покрове, Радужном и посёлках Балакирево, Вольгинский, Городищи и Никологоры.Из 102 объекта сдано 74. Заасфальтировано 53 придомовых территории (12 – в Суздале, 11 – во Владимире, 5 – в Курлово, 4 – в Киржаче, по 3 – в Камешкове, Карабанове, Коврове и Кольчугине, по 2 – в Радужном и Ставрове, по 1 – в Балакиреве, Мелехове, Собинке, Струнине и Юрьеве-Польском) и 21 общественное пространствоВ 2023 году в рамках федеральной программы планируется привести в порядок 81 объект. На эти цели выделят почти 500 млн рублей.