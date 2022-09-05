За прошедшие сутки 5 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 371 случай заболевания новой...

За прошедшие сутки 5 сентября 2022 года лабораторно подтверждено 371 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (105 сл. в г.Владимире, 55 сл. в Муромском, 21 сл. в Ковровском, 25 сл. в Петушинском, 13 сл. в Кольчугинском, 10 сл. в Александровском, 20 сл. в Юрьев-Польском, 48 сл. в Гусь-Хрустальном, 3 сл. в Судогодском, 1 сл. в Собинском, 0 сл. в г. Радужный, 8 сл. в Киржачском, 11 сл. в Камешковском, 5 сл. в Гороховецком, 17 сл. в Меленковском, 15 сл. в Вязниковском, 11 сл. в Суздальском, 3 сл. в Селивановском).