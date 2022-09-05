В долевом выражении затраты составляют 11,2%.

Владимирская область заняла 61 место в национальном рейтинге по расходам на ЖКХ. В среднем на них уходит 4788 рублей или 11,2% доходов семьи. Интересно, что за год затраты на квитанции снизились на 0,7%.Рейтинг субъектов, подготовленный коллегами из , гласит, что самая высокая доля расходов выявлена на Камчатке, в Карелии, Магаданской и Смоленской областях. Меньше всего за коммуналку платят в Дагестане, Ингушетии и Севастополе.Для сравнения, в Ивановской области цифра достигает 10,8% или 4 722 рублей. В Рязанской области - 12,% (4061 рубль), в Ярославской - 12,3%(4946). Нижегородцы отдают 5142 рубля или 9,8%.