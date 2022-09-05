Он пошёл на прогулку и не вернулся.

В Александровском районе пропал 81-летний Владимир Кушников. Пенсионер ушел из дома в Шаблыкино и до сих пор не вернулся.Как сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», о местонахождении дедушки ничего неизвестно с 4 сентября. Он нуждается в помощи медиков.Его рост - 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, голубые глаза. Пропавший был одет в красную кофту, чёрные спортивные штаны, бело-голубую рубашку в клетку, фиолетовые кроссовки и красную бейсболку. С собой были синие палки для скандинавской ходьбы.Всех, кто обладает любой информацией о судьбе александровца, просят звонить по номерам, указанным в ориентировке.